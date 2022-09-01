Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)



ÖLÜ SAYISI 8'E ULAŞTI

Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza yapan araçların kaldırılması ve kimlik tespiti için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaza sonra ambulansların geçişinin sağlanması ve durumu acil olanlar için tek şeritten trafik akışı sağlanırken, karayolu üzerinde oluşan araç kuyrukları nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL (Sivas), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-01 03:44:22



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