Sivas'ta 7 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 2'si taburcu oldu



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 9 kişiden 2'si, hastaneden taburcu edildi.

Kaza, dün gece Sivas-Malatya yolu Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki düğünden dönenlerin bulunduğu, Ayhan Sevin yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüsle Malatya'dan Amasya'ya giden M.Ö.'nün kullandığı 34 EBE 72 plakalı ev eşyası taşınan kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin ile araçtaki Şenay Kızılaslan, Hacı Süleyman Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci, hayatlarını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan kamyon sürücüsü M.Ö., Cennet Polat, Saray Yeşilkaya ve İlhami Kızılaslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde; Alperen Yeşilkaya, Birol Polat ile Engin Polat ise Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ramazan ile Emre Kızılaslan da tedavileri sonrası taburcu edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-02 13:20:48



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