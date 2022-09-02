Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü

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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, binanın uçan çatısının parçaları, 2 otomobilde hasara yol açtı.

Ulaş'ta öğle saatlerinde kısa süre etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar meydana geldi. Polis tarafından cadde, trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince çatıdan uçan parçaların temizlenmesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-09-02 15:47:33



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