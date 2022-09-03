Sivasspor - Fatih Karagümrük: 0-0



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Njie (Dk.64 Angielski), Hakan (Dk.55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk.90 Ziya), Charisis (Dk.46 Saba), James (Dk.55 Yatabare)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Rayyan, Dresevic, Caner, Colley (Dk.75 Kerim), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk.65 Münir Levent), Diagne (Dk.87 Kazım Kazım)

KIRMIZI KART: Dk.89 Uğur (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Salih, Borini (Vavacars Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 3 puana yükselen Sivasspor 5'inci maçında da galip gelemedi. Vavacars Fatih Karagümrük ise 4 puana yükseldi.

10'uncu dakikada James'in kafa pasında sağdan Njie ceza alanına girdi, uygun durumdaki Hakan'a aktarmak istediği top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada ceza alanında Caner'in pasında Diagne yerden uzak köşeye gönderdi, arka direkte Colley dokunamadı.

21'inci dakikada Goutas'ın uzun pasında Njie savunma arkasına sarkıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Üzerinden aşırtmak istediği topu kaleci Viviano kornere çeldi.

22'inci dakikada Diagne'nin topuk pasında soldan Borini ceza alnına girdi, yerden plase vuruşunda top yandan auta gitti.

62'inci dakikada Dia Saba'nın ara pasında sağdan Njie ceza alanına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

64'üncü dakikada orta alandan Borini sürüklediği topu ceza alanına girerken Jimmy Durmaz ile buluşturdu, onun vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı.

69'inci dakikada ceza alanı dışından Colley'in şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

76'ncı dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyon tekrar izlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

89'uncu dakikada Sivasspor'da Uğur, Borini'yi arkadan çekince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada ceza alanı dışından Shukurov'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal elinden sektirdi, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+5'te Saba'nın pasında sağ kanattan ceza alanın yaklaşan Keita vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-09-03 21:22:05



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