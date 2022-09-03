Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının ardından



Hüsnü Ümit AVCI Arife Defne ARSLAN / SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ve gol atamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andre Pirlo ise kazanılması gereken bir maç olduğunu ancak pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinin ve takımının pozisyonlar bulduğunu aktaran Çalımbay, "İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun, hem de taktiksel değişiklik olsun çok iyi oldu. Ondan sonra zaten çok iyi oynamaya başladık, çok güzel de pozisyonlar yakaladık. Çok gol kaçırdık, yani pozisyonlarımız vardı, son pasları maalesef değerlendiremedik. O yüzden de tabi ki üzgünüz. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Ligdeki gidişatımızın da iyi olması gerekiyor ki Avrupa'da rahatça mücadele edelim. Onun için de tek amacımız bu maçı kazanmaktı. Geçen sezon da bayağı beraberlikle başlamıştık. Onun için en az 2-3 hafta içerisinde gerçek hüviyetimize bürüneceğiz" dedi.

"BU TAKIM ÜÇ SENEDEN BERİ AVRUPA'YA GİDİYOR"

Çalımbay, oyuncularının hata yapabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor. Son zamanlarda Anadolu kulüplerinde var mı üst üste Avrupa'ya giden, varsa söylesinler. Bazı transferler geç geldi, arkadaşları oynatamıyoruz. Gelen oyuncu arkadaşlarımızı maç temposu kazanmaları için bu maçlarda oynatıyoruz. Burada bazı şeyleri göze alıyoruz. Hem Avrupa'da, hem de ligde oynuyoruz. Bunu bir Anadolu takımının oynaması çok zor. Bütçen yok ve istediğin oyuncuyu alma şansın sıfır. Paranın yettiği oyuncuları alıyoruz, olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Takımımdan çok memnunum, 2-3 hafta sonra çok iyi bir duruma geleceğiz."

PIRLO: KAZANILMASI GEREKEN BİR MAÇTI

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İlk yarı özellikle oyuna iyi başladık ama bulduğumuz pozisyonları gollerle değerlendirmeliydik. Kazanılması gereken bir maçtı ama pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Sivas gibi zorlu deplasmanda oynuyorsanız bu tip pozisyonları değerlendirip, buradan maçı almanız gerekir. İkinci yarı biraz düşüş yaşadık ama hiçbir zaman maçı büyük bir riske sokmadık. İkinci yarının sonlarına doğru aslında pozisyonlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Genel olarak baktığınız zaman bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça her gün gelişiyoruz, bu bize tabi ivme veriyor. Bunların da devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay açıklamaları

-Andrea Pirlo açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2022-09-03 22:54:41



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