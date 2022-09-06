Mıcır yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta rampa çıkarken sürüsünün kontrolünden çıkıp geriye kayan mıcır yüklü kamyon, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi 12'nci Sokak´ta meydana geldi. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Erdal Sekreter yönetimindeki 58 FP 771 plakalı mıcır yüklü kamyon, rampa çıkarken geriye kaydı. Sekreter´in durdurmaya çalıştığı kamyon, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da bahçe duvarına çarptıktan sonra park halindeki Abdulkadir Altıntaş'a ait 58 FS 756 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Erdal Sekreter kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2022-09-06 17:53:14
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