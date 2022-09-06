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Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi grup karşılaşmalarının ilk haftasında 8 Eylül Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Çekya temsilcisi Slavia Prag, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Sivasspor ile karşılaşacak olan Slavia Prag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Slavia Prag, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kafilenin havalimanından çıkışı

Futbolculardan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-09-06 22:05:23



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