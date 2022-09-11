Sivasspor - İstanbulspor: 1-1

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) Murat Paluli (x), Goutas (x), Caner (x), Ziya (x) (Dk.46 Robin Yalçın x), Njie (x) (Dk. 62 Ahmet Musa x), Dia Saba (x), Charisis (x) (Dk.76 Hakan Arslan x), Ulvestad (xxx), Gradel (x) (Dk.83 Karol Angielski x), Yatabare (x)

İSTANBULSPOR: Jensen Okan (x), Mehmet Yeşil (x), Tuncer (x), Oğuzhan (x) (Dk. 90 Kaan Miray x), Melih (x), Muammer (x) (Dk. 90 Mehremic x), Ali Yaşar (x), Topalli (x) (Dk. 81 Emir Kaan x), Ethemi (xxx) (Dk.82 Ebert x), İbrahim Yılmaz (x) (Dk. 68 Guri x)

GOLLER: Dk. 80 Ulvestad (Sivasspor), Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Ulvestad, Robin Yalçın (Sivasspor) Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

13'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutunda top kaleci Jensen'de kaldı.

40'ıncı dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Dia Saba'ya aktardı. Saba'nın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

46'ncı dakikada İstanbulspor'un yarı sahasında deplasman ekibinin yaptığı hatalı pasta top Robin Yalçın'da kaldı. Robin topu ceza sahası dışında Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

60'ıncı dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

64'üncü dakikada İstanbulspor atağında Ethemi topla ceza sahası içerisine girdi. Ethemi'nin sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Goutas'ın ceza sahası solundan topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Kaleye yakın mesafede topa yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-11 19:06:35



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