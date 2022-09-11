Sivasspor - İstanbulspor: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor - İstanbulspor: 1-1

DHA

Sivasspor - İstanbulspor: 1-1


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım
SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) Murat Paluli (x), Goutas (x), Caner (x), Ziya (x) (Dk.46 Robin Yalçın x), Njie (x) (Dk. 62 Ahmet Musa x), Dia Saba (x), Charisis (x) (Dk.76 Hakan Arslan x), Ulvestad (xxx), Gradel (x) (Dk.83 Karol Angielski x), Yatabare (x)
İSTANBULSPOR: Jensen Okan (x), Mehmet Yeşil (x), Tuncer (x), Oğuzhan (x) (Dk. 90 Kaan Miray x), Melih (x), Muammer (x) (Dk. 90 Mehremic x), Ali Yaşar (x), Topalli (x) (Dk. 81 Emir Kaan x), Ethemi (xxx) (Dk.82 Ebert x), İbrahim Yılmaz (x) (Dk. 68 Guri x) 
GOLLER: Dk. 80 Ulvestad (Sivasspor), Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Ulvestad, Robin Yalçın (Sivasspor) Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor)
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. 
13'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutunda top kaleci Jensen'de kaldı. 
40'ıncı dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Dia Saba'ya aktardı. Saba'nın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
46'ncı dakikada İstanbulspor'un yarı sahasında deplasman ekibinin yaptığı hatalı pasta top Robin Yalçın'da kaldı. Robin topu ceza sahası dışında Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi. 
60'ıncı dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. 
64'üncü dakikada İstanbulspor atağında Ethemi topla ceza sahası içerisine girdi. Ethemi'nin sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
80'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Goutas'ın ceza sahası solundan topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Kaleye yakın mesafede topa yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-09-11 19:06:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu
YEREL HABERLER Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu
Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan "fikstür" tepkisi:
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ...
Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ...
Sivasspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına ara ...
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 ...
Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 ...
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, asfaltlama çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, asfaltlama çalışmalarını ...
Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi
Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa ...
Sivasspor - Slavia Prag maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Slavia Prag maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından
Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari ...
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sivasspor- Slavia Prag: 1-1
YEREL HABERLER Sivasspor- Slavia Prag: 1-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.