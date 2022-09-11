4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Ayşe Kıratik (54) hayatını kaybetti.

Olay saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Ayşe Kıratik, balkon penceresinden dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kıratik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-09-11 22:58:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.