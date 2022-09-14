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Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz

DHA

Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz


SİVAS,(DHA)Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Bizim tek amacımız eksik de olsak buradan galibiyet ile dönmek" dedi. 
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşacak Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculardan Dia Saba, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Takımının 3 senedir Avrupa'ya gittiğini hatırlatan Rıza Çalımbay, "Bu takım başarılı bir takım. Geçen sezonda biz Türkiye Kupası'nı aldık. Türkiye Kupası Türkiye'deki şampiyonluktan sonra gelen en güzel kupası. Bu bizim sezon başı yaşadığımız sıkıntıları biz her zaman yaşıyoruz. Geçen sezon da bunun aynısını yaşıyoruz. Buraya da çok eksik şekilde geldik. Bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Biz bu grubun en zor maçını Slavia Prag ile oynadık. Çok iyi bir takımdı. Bizim tek amacımız eksik de olsak ne olursak olalım yarın buradan galibiyet ile dönmek. Başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu. 
Stadyumun zeminini beğenmediğini söyleyen Çalımbay, "Saha ideal bir saha değil. Bu yüzden yarınki maç biraz zor olacak. Çünkü pas ve başka şeyler yapmak kolay olmayacak. Ama bu önemli değil. Biz buradan puan yada puanlarla çıkmamız gerekiyor. Şu an grupta da her takımın 1'er puanı var. O yüzden maçlar bundan sonra başlıyor" şeklinde konuştu.
DIA SABA: BURAYA YENMEK İÇİN GELDİK
Dia Saba ise yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durum normal değil. 10 maçtır kazanamıyoruz. Hepimiz adaptasyon sürecindeyiz. Maçlara her zaman iyi sonuçlar almak için çıkıyoruz. Her maçı yenmek için çıkıyoruz. Yarınki maç çok zor olacak bunun da bilincindeyiz. Buraya yenmek için geldik. Öncelikle takım olarak kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi güçlülüğümüzü daha çok değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün rakip takımın oyun stiliyle ilgili bir çok şeye bakacağız, izleyip analizleri yapacağız. Buna görede oyunumuzu ortaya koyacağız. Önceliğimiz tabiki turu atlamak. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Ama maç maç bakmak daha önemli bir şey. Şu anda önümüzde bu maç var. Bu maçı yenip odaklanmak üzere bir oyun sistemi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklamaları
-Dia Saba açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-09-14 17:11:26

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