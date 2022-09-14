Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır



SİVAS,(DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

CFR Cluj ile Sivasspor yarın saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout görev yapacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-14 19:03:02



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