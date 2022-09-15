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Fuat Oktay: Türkiye, Azerbaycan'ın her şartta yanında

DHA

Fuat Oktay: Türkiye, Azerbaycan'ın her şartta yanında


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ermenistan´ın, Karabağ topraklarını ve hatta onun ötesini de geçip Karabağ dışındaki toprakları da taciz ediyor olması ve bu topraklara geliyor olması, asla ve asla kabul edilemez. Türkiye, Azerbaycan'ın her şartta yanındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sivas´a geldi. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Oktay, Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolü tarafından karşılandı. Oktay, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Semerkand´a gittiğini ve gündeminin yoğun olduğunu belirten Oktay, "Türkiye´nin çok yoğun bir diplomasisi ve yoğun bir gündemi var. Hem Doğu ile hem de Batı ile aynı göz hizasında konuşabilen bir lider ve son derece başarılı bir Türkiye diplomasisi var. Dolayısıyla yoğun bir gündemle Semerkand´dalar. Özellikle Şanghay Birliği çerçevesinde belirli ülkelerin başkanlarıyla bir araya gelecekleri için son zamanlar da gündem de olan özellikle Ermenistan ve Azerbaycan´la ilgili son gelişmeler gündem de olacaktır. Son gelişmeler; Ermenistan´ın, Karabağ topraklarını ve hatta onun ötesini de geçip Karabağ dışındaki toprakları da taciz ediyor olması ve bu topraklara geliyor olması, asla ve asla kabul edilemez. Biz bunu her fırsatta tekrarladık ve her fırsatta fiilen de gösterdik. Bundan sonra da aynı kararlıkla bunu göstereceğimizden herkes emin olabilir. Türkiye, Azerbaycan´ın her şartta yanındadır. Hiç kimse hiçbir oyunun peşinde olmasın. Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerek sert gücü birlikte kullanabilen ve son derece bunu başarılı kullanabilen Türkiye var" dedi.
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini vurgulayan Oktay, "Bugün Ermenistan'da yine Paşinyan tarafından bir açıklama oldu. Bu da bence soğukkanlı açıklama. Karabağ'ın Azerbaycan Türk'ünün toprağı olduğunu kabul edeceğine dair bir anlaşması oldu. Bu son derece makuldür çünkü bölge yeteri kadar kırılgandır. Gerek RusyaUkrayna krizinden dolayı gerek diğer bölgeler olan Suriye ve Irak'tan dolayı ve bölgelerde devam eden belirsizlikten dolayı son derece kırılgandır. Yeni kırılganlıklara ihtiyaç yoktur. Bölgenin geleceği için aslında Ermenistan´ın kendi geleceği için buranın yine barış yoluyla çözülmesinde fayda vardır. Cumhurbaşkanı´mızın da bu anlamda Semerkand´da bulunması son derece önemlidir" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Fuat Oktay, Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Oktay, Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafla sohbet etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2022-09-15 15:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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