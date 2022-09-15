Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması



SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor'da kulüp, malzeme sandığının havalimanında kaybolduğunu ve alternatif forma ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor, Cluj Havalimanı'nda takımın malzeme sandığının kaybolduğunu ve Cluj ile oynanacak maça alternatif forma ile çıkacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile saha çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-15 19:46:12



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