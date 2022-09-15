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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CFR Cluj - Sivasspor 0-1

DHA

CFR Cluj - Sivasspor 0-1


HÜSNÜ ÜMİT AVCI / SİVAS,(DHA)-STAT: Dr.Constantin Radulescu
HAKEMLER:  Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra
CFR CLUJ: Scuffet (xx) Manea (xx) (Dk. 78 Braun x), Burca (xx), Yuri (xx), Camora (xx), Deac (x) (Dk. 56 Paun x), Boateng (xx) (Dk. 78 Buş x), Muhar (xx), Yeboah (xx), Petrilla (xx) (Dk. 56 Bordeinaru x), Janga (xx) (Dk.69 Malele x) 
SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) Murat (xx), Goutas (xxx), Appindangoye (xxx), Uğur (xxx), Ahmet Musa (x) (Dk. 57 Njie x), Ulvestad (xxx), Charisis (xxx), Gradel (xxx), Dia Saba (xx) (Dk.90 Mehmet x), Angielski (xx) (Dk.84 Caner x)
GOL: Dk. 28 Gradel (P) (Sivasspor)
SARI KARTLAR:  Camora, Burca (CFR Cluj) Uğur, Ulvestad, Ali Şaşal (Sivasspor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 28'inci dakikada penaltıdan Gradel kaydetti.
9'uncu dakikada sol kanattan hızlı gelişen Cluj atağında Petrila, ceza sahası yayındaki Muhar'ı gördü. Bu oyuncunun gelişine yerden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
25'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac'in arka direğe kestiği topa yükselen Yeboah kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa bu kez Muah kafayla vurdu. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden çıkardı.
27'nci dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Saba'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, savunmanın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Allard Lindhout, penaltı noktasını gösterdi.
28'inci dakikada Gradel penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı
51'inci dakikada Sivasspor atağında Saba çalımlarla ceza sahasına girip, yerden içeri çevirdi. Ceza sahasında Angielski'nin bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
63'üncü dakikada gelişen Cluj atağında Manea ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81'inci dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor'da Gradel ceza sahası sol içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu. Top yandan auta gitti.
87'inci dakikada sağ kanattan gelişen Cluj atağında Yeboah, pasını ceza sahası dışındaki Paun'a verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere tokatladı.
Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.SİVASSPOR´DA SADECE 5 YEDEK
Kırmızı-beyazlılar, sakat ve cezalı isimlerin çokluğu nedeniyle Cluj deplasmanına 16 kişi ile çıktı. Sivasspor'da; Leke James, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan sakatlıkları; Keita ise kırmızı kart cezası nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Cluj karşılaşmasında kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ikisi kaleci olmak üzere, 5 futbolcu yer alabildi.
SİVASSPOR´UN FORMALARI KAYIP
Öte yandan Sİvasspor´da, takımın malzeme çantası Cluj Havaalanı´nda kayboldu. Sivasspor, UEFA'dan alınan özel izin sonrasında alternatif formayla sahaya çıktı. Konuyla ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivassporumuz´da, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" ifadelei kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-09-15 21:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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