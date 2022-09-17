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Rıza Çalımbay: Hak ederek galibiyet aldık

DHA

Rıza Çalımbay: Hak ederek galibiyet aldık


SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'ndeki Cluj galibiyetiyle ilgili olarak "Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj karşısında 1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, deplasmanda iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Çalımbay, "Cluj, 10 maçtır yenilmiyordu Avrupa kupalarında. Biz maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Oyun disiplinimizi hiç bozmadan özellikle ikinci yarı çok güzel pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında tabii ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Girdiğimiz güzel net pozisyonlar vardı onları iyi bir şekilde değerlendirebilirdik. Onun dışında her şey gayet iyiydi" diye konuştu.
"MİLLİ MAÇ ARASINDA EKSİKLİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları MKE Ankaragücü maçının önemine değinen Çalımbay, "Mutlaka bu maçı burada iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizim için de çok büyük bir şans oldu milli maç arası. Çünkü bizde hala hazır olmayan arkadaşlarımız var, geç gelenler oldu, maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Onları da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bu boşlukta. Antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde yapacağız. Eksiklerimizi gördük. Oyuncuların eksiklerini biliyoruz. Onları tamamlayıp ondan sonra da lige yeniden başlıyormuş gibi Hatayspor maçıyla da maçlarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü maçının iki takım açısından da önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftar olmaması bizim için bir avantaj çünkü Ankaragücü tarafları gerçekten takımına çok sahip çıkan ve takımına çok büyük destek veren taraftarlardan bir tanesi. Bu bizim için iyi bir avantaj olacak. Kadroda olmayan ve sakatlığı geçen arkadaşlarımız da katıldı aramıza. Tek amacımız mutlaka Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmek. Biraz önce oyuncularımıza da söyledik; `Biz sadece iyi bir galibiyet kazandık deplasmanda.´ dedik. Önemli olan şimdi bu maçı iyi bir şekilde bitirmek."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-09-17 10:00:38

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