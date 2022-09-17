Yangın haberinde çekim yapan DHA muhabirine polisten saldırı (2)



4 EYLÜL GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, polis saldırısına uğrayan DHA muhabirleri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

DHA muhabirleri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan´ın Bahtiyarbostan Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangını haberleştirmek için gittikleri bölgede polis memurunun fiziksel ve sözlü saldırısına uğramasına tepki gösteren Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, "Gazeteci arkadaşlarımız görevi sadece yangın bölgesinin güvenliğini sağlamak olmak olan bir polis memuru tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Polis memuru tarafından saldırıya uğrayan muhabirlerimizin fotoğraf makineleri ve kameraları da ellerinden alınarak kırılmak istendi. Kamuoyunu bilgilendirmek için görevini mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren muhabirlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıyı tüm gazetecilere yapılmış kabul ediyoruz. Aynı polis memuru daha önce de benzer bir olayda yine meslektaşımıza saldırıda bulunmuş maalesef gereken yapılmamıştı. Defalarca aynı üslupla ve şiddetle gazetecilere engel olmaya çalışan polis memurunun bu saldırısını şiddetle kınıyoruz. Konuyu takip eden Sayın Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sayın Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın gerekeni yapacağını umuyoruz. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak yargıya da intikal eden konunun takipçisi olacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-09-17 10:57:00



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