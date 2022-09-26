Otomobilin çarptığı 20 yaşındaki Şerife hayatını kaybetti (2)



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Şerife Özler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özler'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Şerife Özler'in Sivas Cumhuyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Özler'in vefat haberini alan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise sosyal medya hesabından başsağlı mesajı yayınladı. Yıldız mesajında, "İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Şerife Özler´in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah´tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-09-26 21:57:39



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