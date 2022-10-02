Sivasspor - Hatayspor: 1-2



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Erdoğan, Goutas, Appindangoye (Dk. 58 Njie), Uğur (Dk. 76 Alaaddin), Saba, Ulvestad (Dk. 58 Hakan), Keita (Dk. 71 Angielski), Robin Yalçın, Gradel, Yatabare

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kerim (Dk. 76 Sadık), Vranjes, Burak, Kaan, Lobjanidze (Dk. 76 Saint Luis), Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 66 Rayane Aabid), Onur, El Kaabi (Dk. 88 Ze Luis), Bertuğ (Dk. 46 Varga)

GOLLER: Dk. 23 Erdoğan (Sivasspor), Dk. 14 El Kaabi, Dk.20 Bertuğ (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk.42 Ribeiro (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Yatabare (Sivasspor)Kaan, Vranjes, Erce (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile uzun süre sahada 10 kişiyle mücadele etmesine rağmen ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi Sivasaspor ise ligdeki galibiyet hasretine 8'inci haftada da son veremezken, 4 puanda kaldı.

5'inci dakikada sağdan Gradel'in ceza alanına ortaladığı topa kafayla Yatabare dokundu, top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada El Kaabi ile Hatayspor öne geçti. Orta alanda kazanılan topla sağ kanattan atağa çıkan Hatayspor'da sağdan Kerim'in içeriye gönderdiği topa uygun durumdaki El Kaabi dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20'nci dakikada yine sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında, Kerim'in içeriye ortaladığı top El Kaabi'yi aştı, arkada uygun durumdaki Bertuğ, yakın mesafeden dokundu ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

23'üncü dakikada Sivasspor sol kanattan atak geliştirdi. Gradel'in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte hareketlenen Erdoğan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

28'inci dakikada ceza alanında Ulvestad'ın kafayla indirdiği topu Yatabare, sağ taraftaki Erdoğan'a bıraktı. Onun yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

31'inci dakikada Keita'nın sert şutunda köşeye giden topu kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.

42'nci dakikada Hatayspor'da orta alanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gören Ribeiro, hakemi alkışlayınca aynı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

44'üncü dakikada sol kanatta Gradel'in pasında Ulvestad çaprazdan sert vurdu, top üstten az farkla auta gitti.

45'inci dakikada soldan Ulvestad'ın pasında Saba, kaleyi denedi, kaleci Erce'nin tokatladığı top üst ağlarda kaldı.

63'üncü dakikada soldan Gradel ceza alanına girdi, yerden çıkardı, Hakan'ın yakın mesafeden vuruşunu Erce çeldi. Atağın devamında Hakan'ın bu kez uzaktan şutunda kaleci Erce topu kornere tokatladı.

72'nci dakikada önünü boşaltan Saba'nın şutunda top savunmadan döndü, Yatabare tamamlamak istedi, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86'ncı dakikada ceza alanı dışından Njie sert vurdu, Erce üzerine gelen topu kontrol etti.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-10-02 16:39:20



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