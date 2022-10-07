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Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (2)

DHA

Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (2)


VALİLİK VE BELEDİYEYE ZİYARET
AK Parti tarafından düzenlenen `2023´e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Sivas´a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısının ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek´i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Murat Kurum, ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bakan Kurum´a üzerinde adı yazılı Sivasspor forması ve tablo hediye etti.
Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından kentte Ulu Camii'de cuma namazını kılan Bakan Kurum, daha sonra açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Koyulhisar ilçesine hareket etti. (DHA)Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ
2022-10-07 15:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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