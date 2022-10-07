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Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (3)

DHA

Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (3)


TOKİ ÖRNEK KÖYÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kent merkezindeki programının ardından Koyulhisar ilçesine geçti. İlçeye bağlı Aydınlar köyüne giden Bakan Kurum, TOKİ Örnek Köy açılış programına katıldı. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partililer ve Aydınlar köyü sakinleri katıldı. 
'SEÇİMLERLE İLGİLİ HİÇBİR KAYGIMIZ OLMADI'
Burada konuşan Bakan Kurum, "Sivas için her şeyin en iyisini en güzelini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bizler vatandaşımızın refahı için, Aydınlar köyümüzün, şehirlerimizin alt yapıları güçlensin diye bu mücadeleleri yapıyoruz. İstiyoruz ki Koyulhisar´da, Suşehri´nde yaşayan tüm gençlerimiz bugün Sivas merkezde ne varsa hepsine erişsinler. Burada alt ve üst yapısıyla, yaşam alanlarıyla gençlerimiz mutlu olsunlar. Geleceğe güvenle baksınlar. Diyorlar ki bize; `Önümüzde seçim var. Seçimle ilgili bir kaygınız var mı?´ Bizim seçimlerle ilgili hiçbir kaygımız olmadı. Allah´ın izniyle bundan sonra da olmayacak. Ama çocuklarımız ve gençlerimiz için daha iyi bir gelecek sunma kaygımız var. Bunun için mücadele ediyoruz. İşte 12 yıl geçmiş aradan. Projemiz bitmiş. Vatandaşımız huzur ve mutluluk içerisinde tarım köy konutlarımızda oturuyor. Bugün buraya sizlerin duasını almak için geldik. Bizim için en büyük mutluluk bu. Nerede bir afet olsa biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2 saat sonra afet bölgesinde oluyoruz. Ve vatandaşımızın bütün sıkıntılarını onlarla birlikte omuz omuza, gönül gönüle eksikleri gideriyor ve bir taraftan da bu konutların yeni yaşamın resmini çiziyoruz. O resmi de hızlı bir şekilde yapma gayreti gösteriyoruz. Bize muhalefet diyor ki; `Ne bu aceleniz. Yangın oldu, 3 gün sonra konutları gösteriyorsunuz. 15 gün sonra konutları teslim ediyorsunuz. Ne bu acele?´ Bizim acelemiz milletimizi açta, açıkta bırakmamaktır. Bizim acelemiz Türkiye´mizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak güçlü Türkiye yapmaktır. Bizim acelemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına ülkemizi sokmaktır. Gençlerin geleceğe güvenle baktığı ve bu manada da hemen her alanda kendine yeten bir ülke yapma anlayışıyla çalışmaktır" dedi.
'YÜZYILDA YAPILACAK İŞLERİ 20 YILA SIĞDIRDIK'
Hayali olmayanın bu projeleri de gerçekleştiremeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023 yılında da Cumhur İttifakımızı, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek yeni yüzyıla ve yeni yüzyılın Türkiye´sine başlamaktır. Sizler her zaman bizlere destek oldunuz. Yağmurda, çamurda her zaman arkamızda oldunuz. Darbe demediniz, gezi eylemleri demediniz, hep Cumhurbaşkanımızı desteklediniz ve desteklemeye de devam ediyorsunuz. Bizlere de düşen tüm ekibimizle, milletimizle birlikte omuz omuza yürümektir. Sizlere hizmet etmektir. Bu anlayıştan hiçbir gün geri durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep bu anlayışla hizmetlerimizi götürdük. Her şeyi yaptık mı? Yapamadık. Ama yüzyılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Eser yapmaya ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Bizi burada bağrınıza bastığınız ve kardeşiniz kıldığınız için her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri hiçbir zaman mahcup etmedik. Bundan sonrada etmeyeceğiz. İş sadece hizmette değil. Vatandaşlarımızla gönül gönüle gideceğiz. Dertlerini dinleyeceğiz. Yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadıklarımızı da nedenini açıklamak suretiyle bu hizmetleri yürüteceğiz. Varsın muhalefet her türlü eleştiriyi yapsın. Varsın muhalefet her türlü iftiraları ve yalanları söylemeye devam etsin. Biz milletimize hizmet yolunda aşkla, şevkle, kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından dualar eşliğinde TOKİ Örnek Köyü'nün açılışı gerçekleştirildi. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas / Koyulhisar Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-10-07 17:10:30

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