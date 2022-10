Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (4)

'5 BİN KONUTUMUZUN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suşehri ilçesine geçerek kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, ilçede TOKİ'nin başlattığı 760 konutluk projenin en geç 2 ay içerisinde teslim edileceğini söyledi.

Çok önemli bir sürece girdiklerini ifade eden Kurum, "2023 seçimleri ülkemiz için, coğrafyamız ve bölgemiz için çok çok önemli. O yüzden bu seçimlerde hepimiz her kesimi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi öbüründen ayırt etmeyeceğiz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle 84 milyon, 81 şehrimiz bir ve kardeş olacağız. Kardeşliğimizi her zaman daim kılacağız. Ve inşallah 2023´de Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur ittifakımızı rekor oyla destekleyeceğiz. Yeni yüzyılın Türkiye´sinde Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız. Bu kapsamda da çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdüreceğiz. 25 Ekim´de 5 bin konutumuzun temellerini atacağız. Ve 2 yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Suşehri´mizin bu güzel insanlarına 250 bin sosyal konut kapsamında 200 konut başlatıyoruz. Birileri iftira atabilir, birileri yalan söyleyebilir, birileri 'bu projeler nasıl yapılacakmış' diyebilir. 20 yıldır bu ülkede nasıl yapılıyorsa bu projelerde aynı anlayışla yapılacak. Siz dönün bakın, kendi belediyelerinize bir hesap sorun. Bize hesap soruyorlar ya. Diyorlar ki; `Bu projeleri nasıl yapacaksınız?´ Arkadaş sen tatile giderken biz Elazığ´da Malatya´da depremzede kardeşimin yanında acılarına ortak oluyorduk. 37 bin 500 konut söz verdik ve bitirip teslim ettik. Antalya´da, Muğla'da yangın oldu. Biz tüm ekibimizle birlikte hemen oraya koştuk. Ve onlara bir yıl içerisinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. Ve İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. İzmir, İstanbul, Ankara onların yönetiminde değil mi? Ellerinden tutan mı var? Neden yapmıyorlar? 3,5 senedir milletimize söz verdiler. Dediler ki; 'Ulaşımda en ucuz olacağız, kentsel dönüşümde on binlerce konut yapacağız'. Niye yapmadınız? Elinizden tutan mı vardı? Engelleyen mi vardı? Hiçbiri yoktu. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira ama biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir zaman milletimize verdiğimiz sözlerden geri durmadık. Hep eser yaptık. Eser siyaseti yaptık. Aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. (DHA)Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ

2022-10-07 19:13:08



