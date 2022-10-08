Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşenir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş alan pas çalışması ile devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Demir Grup Sivasspor yarın sabah uçakla İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-10-08 13:54:27
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