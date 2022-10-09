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Dünya şampiyonu Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama

DHA

Dünya şampiyonu Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama


Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Munkhtur'u yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. 
Sırbistan'ın başkenti Belgrad´da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası´nda serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur´u 6-2 mağlup ederek 3'üncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'a geldi. Akgül, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Dünya şampiyonluğundan sonra memleketime ilk kez geldim. Gelenek haline getirdik, bu yıl içerisinde 9´uncu Kez Avrupa şampiyonluğu ve 3´üncü kez dünya şampiyonluğu kazandım. Dünya şampiyonluğu getirmeyeli 7 yıl olmuştu. 7 yıl sonra yeniden memleketime dünya şampiyonluğu ve altın kemer getirmek nasip oldu. Burada doğup büyüdüm, Sivas´ın bendeki yeri ayrıdır. Sivas´ın bende emeği çoktur. Burada Güreş Eğitim Merkezi´nde yetiştim. O nedenle ben burayı hiç unutamam. Buradaki hocalarım, abilerim, ailem, her şeyim burada. Buraya geldiğim zaman sıla-i rahim yapıyorum. Mahallemi, okuduğum okulu gezmek beni çok mutlu ediyor. Ben bugün buraya gelerek beni yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime, basın mensuplarımıza, bu etkinliği organize eden Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.
"İYİ ÇALIŞTIM VE İNANDIM"
2024'te düzenlenecek olan olimpiyatlara sıkı bir şekilde çalıştığını söyleyen Akgül, "Bu yıl Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak memleketime geldim. Belki de benden dünya şampiyonluğu beklemeyenler vardı. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Altın madalya aldım. İyi çalıştım ve inandım. Bu sene gerçekten çok çalıştım. Bazı sıkıntılar yaşadım. Onlara inat daha çok çalıştım. Bu insanların olması beni olimpiyat şampiyonu yapacak. Buna inanmaktayım. Olimpiyat şampiyonluğu için beni daha çok kamçılıyorlar. Onların sayesinde daha çok çalışıyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olup bizi seven insanlara armağan edip, 84 milyon insanımızla birlikte inşallah kutlayacağız" diye konuştu.
"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU SON NOKTA"
Olimpiyatların ardından spor kariyerine son noktayı koyacağını söyleyen Akgül, "Olimpiyat şampiyonluğu artık bizim için son nokta. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra spor kariyerini sonlandırmayı düşünüyoruz. İnşallah altınla zirve de nokta koymak nasip olur. Sonrasında yaradan neyi nasip ederse, önümüze bakacağız. Zaten Ankara´dayım. Spor müşavirliği görevimiz devam ediyor. Yaratan bize neyi nasip ederse, büyüklerimiz bizin için neyi uygun görürse, inşallah sporda yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sporun içerisinde oluruz diye düşünüyorum.  Hizmetimiz bu seferde yönetim kademesinde olur diye düşünüyorum. İnşallah yaratanda bize bunu nasip eder. Hem mektep hem alaylıyız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Taha Akgül'ün açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ
2022-10-09 15:27:00

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