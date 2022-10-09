Dünya şampiyonu Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama (2)



ŞAMPİYON GÜREŞÇİ, VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİTaha Akgül karşılamanın ardından kent merkezine geldi. Burada İnönü Bulvarı üzerinde yürüyen Akgül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akgül, Sivas Kongre Binası yanında bulunan alanda Sivas Halayı çekti. Daha sonra Taha Akgül, valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek, milli güreşçi Taha Akgül'e valilik binası önünde çiçek takdim etti. Akgül'ü daha sonra makamında ağırlayan Şimşek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli güreşçinin bir çok başarıya imza atmış bir sporcu olduğunu söyledi. Şimşek, Akgül ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Şampiyon Sivas´ta. Kendisini ilimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Birçok başarı elde ederek milli gururumuz olmuştur, Türk´ün gücünü göstermiştir. Taha, hem Sivas´ın hem de ülkemizin gururudur. En son da dünya şampiyonu olarak gururumuz olmuştur. Kendisi bu başarılarıyla gelecek nesillere örnek olmaktadır, tebrik ediyoruz." dedi.

Vali Şimşek, milli güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Akgül, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Milli güreşçinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Bilgin, Akgül'ü altınla ödüllendirerek tebrik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Halaydan görüntüler

-Vatandaşların ilgisi

-Valilik ziyareti

-Belediye ziyaretiDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-10-09 17:54:32



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