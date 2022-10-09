Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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SİVAS, (DHA)Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-10-09 19:23:34



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