Sivas'ta Amatör Sporevi ve Kompleksi'nin açılışı yapıldı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Sivas'ta yapımı tamamlanan Amatör Sporevi ve Kompleksi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı.
Sivas Belediyesi tarafından geçen yıl inşasına başlanan ve bu yıl yapımı tamamlanan Amatör Sporevi ve Kompleksi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan ve içerisinde soyunma odaları, duşlar, hakem odaları, ofisler, futbol sahaları ile çeşitli spor oyun alanları bulunan tesisin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, sporcular ve antrenörler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "İlimize yakışır, donanımlı bir tesis olmuş. Amatör spora önem verirsek sporu tabana yaymış, yeni yeteneklerin teşvikine zemin hazırlamış oluruz. Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle bu tesisi yapmak bizlere nasip oldu. Hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Bizler de milletimizin haklı taleplerini yerini getirmek adına çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bu tesisimizde inşallah şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek nice sporcuların yetişmesine vesile olur" diye konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tesisten görüntüler
Açılış töreninden görüntüler
Vali Yılmaz Şimşek konuşması
Belediye Başkanı konuşması
Açılışın yapılması
Malzeme dağıtımı
Sporculardan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-10-10 13:29:03
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