Rıza Çalımbay: Amacımız Kosova'da puan ya da puanlarla ayrılmak



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda oynayacakları Balkani maçı ile ilgili, "Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok. Bütün amacımız Kosova'da puan ya da puanlarla ayrılmak" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda oynayacakları Kosova ekibi Balkani maçı ile ilgili açıklamada bulundu. İlk olarak dün İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile oynadıkları ve 2-0 kazanılan maçı değerlendiren Çalımbay, sezon başından beri en iyi oynadıkları maç olduğunu söyledi. Çalımbay, "Oynadığımız takım çok kuvvetli bir ekipti. Zor bir maçtı. Bunun da farkındaydık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

"KOSOVA'DAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda perşembe günü deplasmanda oynayacakları Ballkani maçını da değerlendiren Çalımbay, "Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok. Bu maçı çok iyi şekilde bitirerek, en son oynayacağımız Slavia Prag maçı bizim için final maçı olabilir. Sahamızda oynayacağımız CFR Cluj maçını da kazanmamız gerekiyor ki bu gruptan çıkalım. Takımımızda biraz yorgunluk olabilir. 2 tane arkadaşımız sakat. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Bütün amacımız Kosova'da puan ya da puanlarla ayrılmak" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-10-11 21:15:49



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