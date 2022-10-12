Rıza Çalımbay: Kolay bir maç olmayacak



SİVAS, (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Buradaki amacımız tabii ki kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak" dedi.

UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Kosova ekibi Balkani ile karşılaşacak Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, mücadelenin oynanacağı statta açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarındaki mağlubiyetin ardından yarınki oynayacakları maçın öneminin arttığını söyleyen Çalımbay, "Mutlaka bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Takımı tanıyoruz. Oynadık ve iyi bir takım, tehlikeli takım. Çok dikkat etmemiz gereken yerler var. Biz geçen maç gerçekten skoru geri çevirebilecek her şeyi yakaladık ama maalesef kendi sahamızda beklemediğimiz goller yedik. Ama çok da pozisyonumuz oldu. Buradaki amacımız tabi ki kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak. Eğer disiplinli ve oyundan kopmazsak, gelen pozisyonları da çok iyi bir şekilde değerlendirirsek, buradan biz istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Bu maçı kazanmak istiyorsak en önemli şey oyu disiplini, konsantre ve mücadeledir. Bunları yaparsak buradan istediğimiz şekilde ayrılabiliriz" dedi.

Balkani takımını küçük ya da zayıf bir takım olarak görmediklerini söyleyen Çalımbay, "Buranın şampiyon takımı ve ligde de çok iyi giden bir takım. Balkani bana göre sıradan bir takım değil. Çok kaliteli futbolculardan kurulu ve tehlikeli bir takım" diye konuştu.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: ÇOK HIRSLIYIZ

Erdoğan Yeşilyurt ise "Geçen maç yenildik ama bu maça iyi hazırlandık. Çok hırslıyız. Bu maçta tabi ki hedefimiz galibiyet. Başka bir hedefimiz yok. İnşallah istediğimiz oyunu sergileyip 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay açıklama

-Erdoğan Yeşilyurt açıklama

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-12 18:46:18



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