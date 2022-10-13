Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman (44) ve Sultan Önder (46) çifti, evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yavu köyü Bahçeli mezrasında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan, 2 çocuk sahibi Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), annebabasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen çiftin büyük oğlu R.Ö. (18) ise fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-13 11:37:30



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