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Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

DHA

Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)


EVDEKİ OĞULLARININ İFADESİ ALINDI
Sivas'ta, evlerinde tabanca ile vurulmuş bulunan Süleyman ile Sultan Önder çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Çiftin Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi küçük oğlu R.Ö.'nün (16), ifadesinde; sabah evde olduğunu, odasında telefonu ile uğraştığını ve kulaklık taktığı için herhangi bir ses duymadığını söylediği öğrenildi. Eve gelen yakınlarının anne ile babasını sorması üzerine önce ahıra sonra yatak odasına girdiklerini belirten R.Ö.'nün, çifti başlarından tabanca ile vurulmuş gördüklerini söylediği belirtildi.
Öte yandan tabancanın, Süleyman Önder'in yanında bulunduğu belirtildi. Önder'in, eşini öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali değerlendiriliyor. Çiftin arasında bilinen sorun olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-10-13 14:12:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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