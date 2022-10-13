Yangın söndürme tüplerinden 13 kilo esrar çıktı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu hafif ticari aracın içindeki yangın söndürme tüplerinde, 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama gerçekleştirildi. Aracın arka kısmında bulunan çok sayıda yangın tüpünden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine tüpler, tek tek kontrol edildi. Bazı tüplerin içine gizlenen toplam 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü M.N.Ş. (51), gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-13 17:34:05



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