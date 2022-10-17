Sivasspor - Giresunspor: 3-0



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Murat, Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Robin (Dk.63 Charisis), Hakan (Dk.90 Alaaddin), N'jie (Dk.82 Cofie), Saba (Dk.90 Appindangoye), Yatabare (Dk.82 Angielski)

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper (Dk.81 Doğancan), Kuwas, Campuzano (90. Murat Cem), Savicevic (Dk.63 Faustin), Sainz (Dk.63 Rahmetullah), Görkem (Dk.46 Oğulcan), Bajic

GOLLER: Dk.35 Yatabare, Dk.45 Saba, Dk.89 Hakan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KART: Faustin (Bitexen Giresunspor)Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u Yatabare, Saba ve Hakan'ın kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti. Ligde bu sezon ilk kez üst üste 2'nci maçından galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligdeki puanını 10'a yükseltti. Konuk ekip Bitexen Giresunspor ise 8 puanda kaldı.5'inci dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol çaprazda buluşan Savicevic'in sert şutunda top yandan auta gitti.

17'nci dakikada soldan Erdoğan'ın ortasında ceza alanında Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada sağ kanattan Saba'nın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Erdoğan düzeltip sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

35'inci dakikada orta alanda Saba'nın savunma arkasına bıraktığı topa hareketlenen Yatabare, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

39'uncu dakikada sağdan ceza alanına gien Njie'nin kale önüne bıraktığı topa yakın mesafeden Yatabare vurdu, kaleci Onurcan topu çelmeyi başardı.

45'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Saba kullandı. Ceza alanına indirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Yatabare'nin yerden pasında Erdoğan'ın şutu savunmadan döndü. Topu yeniden önünde bulan Yatabere kendisi kaleyi denedi, yine savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57'nci dakikada sağ kanattan Goutas'ın pasıyla hareketlenen Njie'nin ceza alanına yerden çevirdiği topa uygun pozisyonda Yatabare istediği gibi vuramadı. Top yandan auta gitti.

70'inci dakikada sol kanattan Saba'nın pas olarak kullandığı köşe vuruşunda, çaprazda topla buluşan Erdoğan'ın ceza alanı dışından şutunu kaleci Onurcan çeldi.

89'uncu dakikada orta alanda Saba'nın topuk pasında topla buluşan Hakan'n ceza alanı dışından sert ve düzgün şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-10-17 21:58:58



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