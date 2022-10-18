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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tezgahtan kuruyemiş hırsızlığı kamerada

DHA

Tezgahtan kuruyemiş hırsızlığı kamerada


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kimliği belirsiz kişinin, bir kuruyemiş dükkanının önündeki tezgahtan kuruyemiş çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Şemsi Sivasi Caddesi´nde meydana geldi. Bilal Karabıyık, sabah geldiğinde işlettiği kuruyemiş dükkanının önünde, üzerini örtüyle kapattığı tezgahtaki karışık kuruyemişlerde azalma olduğunu gördü. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Karabıyık, bir kişinin sabaha karşı tezgahtaki örtüyü kaldırıp kuruyemişleri yanında bulunan poşete doldurup uzaklaştığını gördü. Karabıyık'ın ihbarı üzerine dükkana gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
'GELSİN, ONA KURUYEMİŞ VERELİM'
Hırsızlık olaylarının 2 aydır sürdüğünü söyleyen Bilal Karabıyık, "2 aydır dışarıdaki tezgahlarımızın üzerindeki örtüler kaldırılarak incir, pestil gibi kuruyemiş gibi ürünlerimiz çalınıyor. Konuyla ilgili polise başvurumuzu yaptık. Çalan arkadaşımız gelsin ve yemek istiyorsa biz verelim. Buna gerek yok. Tezgahlarımızı dağıtmasın. Gelsin bizden bir helallik alsın. Biz helal ederiz. Kameralara da yansıyor ve görüntüler de mevcut. Yiyecekse de gelsin biz ona 1 kilo kuruyemiş verelim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-10-18 15:24:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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