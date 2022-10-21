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Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz (2)


'BENİM KAVGAYA NİYETİM YOK'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat programının ardından Sivas'ın Koyulhisar ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu'na CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan eşlik etti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Kılıçdaroğlu, halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Size kendi içinde barışık, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu güzel bir Türkiye vadediyorum. Kamplaşmayı değil, kavgayı değil, barışı ve huzuru vadediyorum. Niye kamplaşıyoruz? Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Türkiye'nin aşa ihtiyacı var, Türkiye'nin işe ihtiyacı var. Türkiye'nin çiftçinin hakkını teslim etmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin işsizlikle mücadele etmeye ihtiyacı var. Bunları yapmamız lazım. Herkesin işi olursa, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alırsa, herkes mutlu olacaktır. Güzel bir ülkemiz var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Beraber, kol kola yaşamak istiyoruz. Bunu sizlere vadetmeye geldim. Onlar kavga ediyorlar. Benim kavga etmeye niyetim yok. Onlar diyorlar, 'Gel tartışalım', 'Hay hay, buyurun gelin' diyorum. Sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Cesaretiniz varsa, yüreğiniz varsa gel tartışalım. Çünkü ben bilgime güveniyorum. Vizyonuma güveniyorum. İnancıma güveniyorum. Kimliğime güveniyorum ve bütün vatandaşların inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorum" dedi.
'BÜTÜN SORUNLARI BERABER AŞACAĞIZ'
Kılıçdaroğlu, 85 milyonun hakkını, hukukunu savunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Ben her evde huzurun olmasını isteyen bir kişiyim. Her evde, herkesin karnının doymasını isteyen bir kişiyim. Hiçbir anne evladını yatağa aç yatırmamalı. Bunun için mücadele ediyorum. Siyasetin varlığı da budur. Bunun için siyaset yapılır. Dolayısıyla biz bunun için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa, yani sizler için, özellikle hanımlar sizin için söyleyeyim, sizler için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bakın, kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, kırsalda çalıştıkları sürece onların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz yatıracağız. Hiç endişe etmeyin. Hepiniz emeklilik hakkına kesinlikle kavuşacaksınız. 'Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. O sigortayla her kadının emeklilik hakkı olacak. Sigorta primlerini devlet yatıracak. Dolayısıyla sizi birilerine muhtaç hale asla getirmeyeceğiz. Kadın güçlü olursa o ülke hepten güçlü olur. Buna da inanmanızı isterim. Esnafımızın durumunu biliyorum. Durumu pek iyi değil. Çiftçimizin durumunu biliyorum. Durumu pek iyi değil. İşsiz ve genç evlatlarımızın durumunu biliyorum. Onların da durumu iyi değil. Sanayici, bir gelecek ufku göremiyor. O da kendi açısından büyük sorunlar yaşıyor. Dediğim gibi herkesin de sorunları var ama şundan emin olmanızı isterim. Türkiye, güzel bir ülke. Türkiye, gerçekten güçlü bir ülke. İyi yönetildiği takdirde Türkiye, bütün bu sorunları aşabilir. Bütün bu sorunları beraber aşacağız."
'6 LİDER BU ÜLKEDE HUZUR İSTİYOR'
Vatandaşlardan mutlaka sandığa giderek oy kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Mutlaka gidin. Komşunu, yakınlarınızı, akrabanızı götürün. Ama oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, öyle kullanın. Doğruluktan yana, dürüstlükten yana, ahlaktan yana, doğru siyasetten yana oyunuzu kullanmanızı isterim. Bakın biz 6 lider, Millet İttifakı olarak bir araya geldik. 6 lider de bu ülkede huzur istiyor. 6 lider de diyoruz ki, 'Bu ülkede barış olsun, huzur olsun, güzellikler olsun.' 6 lider de diyoruz ki, 'Bu ülkede demokrasi olsun ve artık insanlar birbiriyle kavga etmesin. Gelir artışı olsun.' Hepimiz aynı hedef için bir araya geldik. Çünkü hepimizin hedefinde daha güzel bir Türkiye özlemi var. Daha huzurlu bir Türkiye özlemi var. Bunu istiyoruz. Bunu sağlayacağız. Bu konuda da kararlıyız. Bunu da ifade etmek isterim. Adaletin olmadığını biliyorum, bu memlekette adalet yok, onu da iyi biliyorum ama hiç endişe etmeyin, bu ülkeye adaleti de getireceğiz. Bu ülkede herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Adaleti getirirken kimseyi sorgulamayacağız. Senin kimliğin nedir, inancın nedir, yaşam tarzın nedir diye sorgulamayacağız. İnsana insan olarak bakacağız. Allah'ın yarattığı en önemli varlık insandır. Öyle bakacağız. Değerini öyle vereceğiz ve adalet arayan hiç kimseyi adaletsizlikten uzak tutmayacağız. Adalet büyük. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından halkın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, vatandaşların talebi üzerine, Belediye Başkanı kabul ederse Koyulhisar'a bir itfaiye aracı gönderme teklifinde bulunup, daha sonra da Suşehri ilçesine hareket etti. (DHA)
Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas / Koyulhisar Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ
2022-10-21 15:33:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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