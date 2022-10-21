CHP'li Torun: Askerin moralini bozacak olumsuz ithamları kabul etmiyoruz



Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia ettiği sözleriyle ilgili, "Askerin moralini bozacak ve orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı kabul etmeyiz" dedi.

CHP tarafından Sivas´ta gerçekleştirilecek olan Belediye Başkanları Çalıştayı için kente gelen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kentteki bir otelde basın açıklaması yaptı. CHP olarak yeni bir siyaset anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Torun, "Ülkemizin neresinde bir sıkıntı, neresinde bir sorun varsa, biz oradayız. Genel başkanımız başta olmak üzere, tüm kadrolarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim: Sivas, parti olarak, istediğimiz oyu alamadığımız illerimizden biri. Ama biz sorumluluğu vatandaşta değil, kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. Sivas halkına kendimizi daha iyi anlatacağız. İnanıyoruz ki; ilk genel seçimde Sivas´taki milletvekili sayımızı artıracak ve inşallah yerel seçimlerde de başarıya ulaşacağız. Amacımız yerelde nasıl başardıysak genelde de başaracağımızı tüm milletimize göstermektir" dedi.

'DELİ GÖMLEKLERİNİ YIRTIP ATACAĞIZ'

Sadece kendi geleceğini düşünen iktidarın, otoriter bir rejimi ülkeye dayatmak istediğini söyleyen Torun, "Sansür yasasıyla 85 milyonu kendi yalanlarına inandırmak istiyorlar. Kendilerinden olmayan kim varsa baskı kuruyorlar. Ülkemizi bir karanlığa ve bir vasatlığa mahkûm etmek istiyorlar. Ama akıllarından çıkarmasınlar; Cumhuriyet Halk Partisi burada, Sivas Kongresi kadar dimdik duruyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Milletimize giydirmeye çalıştıkları deli gömleğini hep beraber yırtıp atacağız. Ülkemize demokrasiyi, adaleti ve refahı hep beraber getireceğiz" diye konuştu.

'İTHAMI KABUL ETMİYORUZ'

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın TSK´nın kimyasal silah kullandığını iddia ettiği sözleriyle ilgili Torun, "Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal tavrını ortaya koyacaktır ama Türk ordusu büyük bir mücadele içinde, terörle mücadele içerisinde. Her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terörü bitirmek için de yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ

2022-10-21 16:47:10



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