CHP'li Torun: Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Siyasi iktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kentte düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nın Sonuç Bildirgesi'ni açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Torun, belediye başkanlarının çalıştayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm kadrolarla birlik ve beraberlik içinde, 6'lı Masa'da gösterilen ortak iradeye uygun olarak mücadele etme kararı aldıklarını söyledi.

`BASKILAR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA DA ARTACAKTIR´

"Çalıştayımızda ülkemizde ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin tek yolunun da ancak iktidar değişimi ile mümkün olacağı vurgulanmıştır" diyen Torun, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, önümüzdeki genel seçimlerin, belediyecilik adına da hayati seçimler olduğunu ifade edilmiştir. Tüm belediye başkanlarımız kendi sorumluluklarının farkındadır. Genel seçim sürecinde her bir belediye başkanımız, halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir. Siyasi iktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar, sadece iktidar belediyelerine aktarılmaktır. Belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açılmaktadır. Biliyoruz ki bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ancak iktidarın bu sorunlu çabaları, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından ibarettir. Tek bir belediye başkanımız dahi bu otoriter rejimin baskılarına asla ve asla boyun eğmeyecek, bir santim geri adım atmayacaktır. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki; halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Haksızlığa karşı Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-23 13:58:57



