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Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı

DHA

Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı


SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü CFR 1907 Cluj ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. 
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5'inci hafta maçında kendi sahasında CFR Cluj ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-10-24 14:14:23

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