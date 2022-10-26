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Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız

DHA

Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız


"Böyle bir maç oynarken şehirde maalesef bu havayı görmüyorum, yani final oynayacak bir takımın havasını görmüyorum"Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında yarın CFR Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Biz bir final maçı oynayacağız ve bu final maçını aldıktan sonra da büyük ihtimalle inşallah bu gruptan çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle de maçı kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız" dedi. 
Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Clinton N'jie, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gruptaki takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu belirten Çalımbay, "Şimdi sahamızdaki maçı kazanmamız gerekiyor, onun için de bu maçta tabii ki bütün her şeyimizle, her şeyimizi ortaya koyarak oynamak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Cluj iyi bir takım, son maçında Slavia Prag'a karşı kazandı. Fizik olarak da güçlü bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zor anlar yaşayarak kazandık, sıkıntılar yaşayarak kazandık. Ama çok iyi mücadele ettik. O maçın ikinci yarısına baktığınız zaman kaçırdığımız gollerle belki de o maçı daha farklı şekilde de bitirebilirdik" diye konuştu.
"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Sahalarında oynayacakları karşılaşmada avantajlı durumda olduklarını vurgulayan Çalımbay, "Benim bu maçta sadece çok üzüldüğüm şey, biz bir final maçı oynayacağız ve bu final maçını aldıktan sonra da büyük ihtimalle inşallah bu gruptan çıkacağız. Böyle bir maç oynarken şehirde maalesef bu havayı görmüyorum, yani final oynayacak bir takımın havasını görmüyorum. Burada tabii ki her zaman söylediğimiz gibi taraftara ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın da mutlaka bu maça gelip orayı doldurmaları gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle de maçı kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız" şeklinde konuştu. 
Rakiplerine saygı duyduklarını ifade eden Çalımbay, başta Gheorghe Hagi olmak üzere Romanya'dan çok sayıda futbolcun Türkiye'de futbol oynadığını anımsatan Çalımbay, "Hagi burada şampiyonluklar yaşadı, Avrupa kupasını kazandı. Yani hepsine teşekkür ediyoruz, saygımız sonsuz" dedi. 
'YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Çalımbay, Sivasspor'un da son üç yıldır Avrupa'ya giden başarılı bir takım olduğunu söyleyerek, "Her türlü takımla oynadık, çok güçlü takımlarla da oynadık. Her sezonda ne olursa olsun zorluklara rağmen Avrupa'ya gidiyoruz, onun için de ben takımımla gurur duyuyorum. Bundan önce oynadığımız maçlarda çok eksik oyuncuyla oynadık. Çünkü sezonu erken açtığımızdan dolayı erken maçlar oynadığımızdan dolayı sakatlıklarımız bayağı artmıştı. Şu anda takım olarak yüzde doksan hazırız, yani sakatımızda fazla yok. Arkadaşlar da her şeyin farkındalar, bu maçın öneminin farkındalar. Onun için nasıl daha önce mucizeler yaratmışsak inşallah yarın da bu maçı kazanıp ondan sonra gruplardan çıkarsak o da çok büyük bir başarıdır. Bu takımın böyle başarı sağlaması bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. Çünkü geçen sene de tarihinde ilk defa Türkiye'nin en büyük kupalarından ikincisini alan bir takımız. Çok güzel şeyler yaptık, bundan sonra da yapmak için de yarınki maç bizim için önemli. O maçı da inşallah çok iyi bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.
N'JİE: TAKIM OLARAK ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Orta saha oyuncusu Clinton N'Jie ise zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle beraber buradan üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay açıklamaları
-N'jie açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-10-26 14:11:59

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