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CFR Cluj Teknik Direktörü Petrescu: Yarın maçı kazanacağız

DHA

CFR Cluj Teknik Direktörü Petrescu: Yarın maçı kazanacağız


Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan CFR Cluj takımında teknik direktör Dan Petrescu, "Yarın maçı kazanacağız. Kendimizi iyi ve hazır hissediyoruz" dedi. 
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Romanya ekibi CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu ve takımın orta saha oyuncusu Karlo Muhar, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivas'a kazanmak için geldiklerini söyleyen Dan Petrescu, "Sivasspor maçından sonra oynadığımız bütün maçları kazandık. O yüzden kendimizi iyi ve hazır hissediyoruz. Evimizdeki maçta da iyi oynadık, şanssız bir şekilde kaybettik. Yarın maçı kazanacağız. Yarın kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecek" diye konuştu.
KARLO MUHAR: MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Orta saha oyuncusu Karlo Muhar ise karşılaşmanın her iki takım için çok önemli olduğunu söyledi. Kritik bir maça çıkacaklarını belirten Muhar, "İki takımın üstünde de baskı var, bu maçı yendiğimiz takdirde gruptan bir sonraki aşamaya geçme şansımız var. Bu yüzden bu maç için her iki takımda büyük bedeller ödeyecek. O yüzden buraya her şeyimizi vermeye ve tur atlamaya geldik. Ama bu maç çok önemli bir maç çünkü bu maçta tur atlayıp Avrupa sahnesine daha büyük şeyler yapma şansımız var. Bunun için de oyuna iyi odaklanmalı ve iyi konsantre olmalıyız ki iyi sonuçlar alabilelim. Tabi ki futbolda birçok şey olabiliyor, ama bu maçı yenmek bizim için çok önemli. Genel olarak maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dan Petrescu açıklama
-Karlo Muhar açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-10-26 19:58:27

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