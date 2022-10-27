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YOLA ÇIKAN AT ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 15 YARALI

DHA

YOLA ÇIKAN AT ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 15 YARALI


SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde aniden karayoluna çıkan at, iki yolcu otobüsü ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın da üzerinden geçtiği atın öldüğü kazada otobüste bulunan 15 yolcu yaralandı.Kaza saat 01.00 sıralarında AnkaraSivas karayolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas istikametine seyir halinde olan Salih Koçak yönetimindeki 58 ADF 381 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan at ile hafif ticari araca önce Zeynel Oral idaresindeki 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü ardından ise arkasından gelen Mahmut Doğan yönetimindeki 02 BK 056 yolcu otobüsü çarptı.Üç aracın da üzerinden geçtiği belirtilen at olay yerinde ölürken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otobüste bulunan yolculardan Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
Görüntü Dökümü
-Kaza yerinden görüntüler
-Otobüslerden görüntü
-Genel DetayHaber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Sivas
2022-10-27 04:43:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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