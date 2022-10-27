CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj: Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için çok mutluyuz



SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan CFR Cluj takımının başkanı Cristian Balaj, "Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında bugün saat 22.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan CFR Cluj takımının başkanı Cristian Balaj ve Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, CFR Cluj ile deplasmanda oynadıkları ilk maçta ev sahipliğinden dolayı CFR Cluj yönetimine teşekkür ederek, "Romanya'da bizi çok güzel misafir ettiler. Biz de burada elimizden geldiğince onları iyi bir şekilde misafir etmeye çalışacağız" dedi.

Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen bir gazetecinin, 'Sivasspor gibi küçük bir takımın Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?' sorusunun absürt bulduğunu belirten Otyakmaz, "Bizim için o tür soruların hiçbir önemi yok. Biz CFR Cluj takımının bize karşı olan muhabbetine ve dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Bu tür soruya maruz kaldığımız için Cluj yönetiminden rahatsız olmamız mümkün değil" diye konuştu.

CRISTIAN BALAJ: SİVAS GİBİ BÜYÜK BİR ŞEHRE GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj ise başkan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek grupta alınan sonuçlar için tebrik etti. Sivas gibi büyük bir şehre geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Cristian Balaj, "Kendimizi Cluj da gibi hissettik. Sivas halkının ve Sivasspor yönetiminin yaklaşımı takdire yaşan. O yüzden biz burada kendimizi çok iyi hissettik. Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden. Bu sorudan biz de rahatsız olduk. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz. Sivas güzel ve büyük bir şehir çok da beğendik. Romanya'ya döndüğümüz zaman sizler adına çok güzel şeyler söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mecnun Otyakmaz açıklamaları

Cristian Balaj açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-27 17:07:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.