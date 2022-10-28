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Sivasspor, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

DHA

Sivasspor, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi


Sivasspor CFR Cluj: 3-0Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEMLER:  Rohit Saggi, Geir-Oskar Isaksen, Morten Jensen
SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) Murat (xxx), Goutas (xxx), Caner (xxx), Uğur (xx) (Dk.46 Gradel xxx), Keita (xxx) (Dk.81 Ulvestad x), Hakan (xxx), Erdoğan (xxx) (Dk.89 Ziya x), N'jie (xxx), Dia Saba (xxx) (Dk.89 Robin x), Yatabare (xxx) (Dk.81 Angielski x)
CFR CLUJ: Scuffet (x) Manea (xx), Kolinger (xx) (Dk.46 Burca x), Matias (xx) (Dk.85 Bordelanu x), Camora (xx), Deac (x) (Dk. 70 Petrilla x), Boateng (xx) (Dk.78 Hoban x), Muhar (xx), Cvek (xx) (Dk.70 Braun x), Roger (xx), Janga (xx)
GOLLER: Dk.22, Dk.73 Yatabare, Dk.64 Gradel (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Erdoğan, Angielski (Sivasspor) Kolinger (CFR Cluj)UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında Sivasspor, sahasında Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Sivasspor, rakibini 3-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ayrıca gruptaki liderliğini de sürdürdü.3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Cluj atağında Janga ceza sahası içinde topu altı pasa doğru yerden sertçe gönderdi. Altı pas içerisinde Roger'in dokunamadığı top taca çıktı. 
5'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dia Saba'nın şutunda top kaleci Scuffet'te kaldı. 
15'inci dakikada Sivasspor atağında topla buluşan N'jie ceza sahası dışında rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem serbest vuruş verdi. Topun başına geçen Dia Saba'nın kullandığı frikikte top üst direğe çarparak auta gitti.
20'nci dakikada ceza sahası içinde Dia Saba topu Yatabare'ye verdi. Yatabare topu bekletmeden uzak köşeye sert vurdu. Kaleci Scuffet topu son anda çıkardı.
21'inci dakikada Sivasspor atağına Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahasının sağından topu kontrol eden Dia Saba'nın aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Dia Saba içeriye doğru topu kesti. Hakan kafayla arkaya doğru aşırttı ve  Yatabare'nin dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
36'ncı dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Janga'nın şutunda top üsttan auta çıktı.
44'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan'ın şutunda top az farkla kalenin sağından auta çıktı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
54'üncü dakikada Sivasspor'da Erdoğan'ın eline çarpan top nedeniyle hakem Cluj lehine serbest vuruş verdi. Manea'nın kullandığı frikikte top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
64'üncü dakikada Sivasspor sol kanadın ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen N'jie topu Gradel'in önüne doğru yuvarladı. Gradel'in şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 2-0.
73'üncü dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Ceza yayının gerisinde Dia Saba'nın çektiği şutta top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.
80'inci dakikada Sivasspor atağında Hakan ile ver-kaç yapan Dia Saba ceza sahası içerisine kadar girdi. Saba'nın vuruşunda top savunmaya çarparak üstten auta gitti.
Karşılaşma 3-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-10-28 00:00:37

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