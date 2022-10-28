

Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Avrupa'da yolumuza inşallah devam edeceğiz. Bütün Sivasspor taraftarına hayırlı olsun. Prag'dan arzu ettiğimiz sonucu alıp ilk 16'yı şimdiden garantilemek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında kendi sahasında Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşan ve maçtan 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Takımını galibiyetten dolayı tebrik eden Otyakmaz, "Taraftarımız biraz daha coşkuluydular. Buradan gördük ki bu takım başarılı olduğu zaman ancak taraftarımız maça ilgi duyuyor. O yüzden hep başarılı olmak zorundayız. Bugün başardık. Avrupa'da yolumuza inşallah devam edeceğiz. Bütün Sivasspor taraftarına hayırlı olsun. Prag'dan puan aldığımız takdirde ilk 16'yı garantilemiş oluyoruz. Aksi takdirde bir maçımız daha olacak. Böyle bir sıkıntılı periyoda girmemek için de Prag'dan arzu ettiğimiz sonucu alıp ilk 16'yı şimdiden garantilemek istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2022-10-28 01:03:12



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