Hidroelektrik santralinde trafoda patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde meydana geldi. Santralde elektrik kaçağı nedeni ile tamir ve bakım yapılırken, kısa devre sonucu trafoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada işçilerden Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) yaşamını yitirdi, Mevlüt Koç, Ertuğ Erbıyık ve Ramazan Tüylü ise yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mevlüt Koç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ
2022-10-28 16:40:55
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