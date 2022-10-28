Hidroelektrik santralinde trafoda patlama: 1 ölü, 3 yaralı (2)



VALİ YILMAZ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olayın ardından Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'ne gitti. Burada santral yetkililerinden bilgi alan Vali Şimşek, olayın olduğu yerde de incelemede bulundu. Vali Şimşek daha sonra Suşehri Devlet Hastanesi'ne geçerek burada tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Şimşek yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek doktorlardan ise sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Olayda hayatını kaybeden Ertuğrul Gazi Bozdağ'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ

2022-10-28 18:06:34



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