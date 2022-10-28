Arsada bulunan cesetle ilgili 1 tutuklama



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta boş arsada cesedi bulunan ve daha sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Murat Canbay'ın (43) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ekim günü Alibaba Mahallesi 8'inci sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin Murat Canbay'a ait olduğunu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canbay'ın ölümüyle ilgili birlikte alkol aldıkları belirtilen Mustafa Fidan, M.K, B.U. ve C.P.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre Mustafa Fidan'ın, birlikte alkol aldığı Murat Canbay ile tartışıp, daha sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K, B.U. ve C.P. serbest bırakılırken, Mustafa Fidan tutuklanarak ceza evine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-28 18:14:59



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