Sivas'ta alışveriş merkezi açılışında indirim izdihamı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, alışveriş merkezinde açılışı özel indirimden yararlanmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı.

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin yeni şube açılışında indirim uygulanacağını duyanlar, iş yerinin önünde yoğunluk oluşturdu. Açılışın ardından iş yerine giren kişilerle görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı. Bölgeden geçen polis ekipleri ise iş yerinin dışındaki kalabalığı yola taşmaması için anonsla uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-29 15:04:24



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