Sivasspor - Antalyaspor: 0-2

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Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) Murat (xx), Goutas (xx) (Dk. 46 Appindangoye x), Caner (xx), Erdoğan (xx), Hakan (xx) (Dk. 40 Ulvestad x), Keita (xx) Dk. 40 Robin x), Dia Saba (xx) N'jie (xx) (Dk. 46 Ziya x), Gradel (xx), Yatabare (xx) (Dk. 67 Angielski x)

ANTALYASPOR: Alperen (xxx) Veysel (xxx), Luyindama (xxx), Kudryashov (xxx), Bünyamin (xxx), Fernando (xx) (Dk. 82 Soner x), Ufuk (xx), Güray (xxx) (Dk. 82 Floranus x), Nakajima (xx) (Dk. 64 Ghacha x), Larsson (xx) (Dk. 72 Mehmedi x), Wright (xxx) (Dk. 82 Luiz Adriano x)

GOLLER: Dk.18 Erdoğan (K.K), Dk. 25 Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Gradel (Sivasspor), Veysel, Alperen (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Antalyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Antalyaspor aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

4'üncü dakikada Antalyaspor'un sağ çaprazda kaleye uzak mesafeden kazandığı serbest vuruşta Larsson direk kaleye vurdu. Kaleci Ali Şaşal son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural ceza sahası içinde topla buluştu. Güray'ın şutunda top Sivassporlu Erdoğan'a çarparak yön değiştirip ağlarla buluştu: 0-1.

25'inci dakikada sağ kanattan paslarla gelen Antalyaspor'da Larsson ceza sahası yayına koşan Wright'i gördü. Wright kalesini terk eden Ali Şaşal'ı da çalımlayarak topu boş kaleye yuvarladı: 0-2.

30'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan penaltı noktasına topu gönderdi. Yatabare'den seken topa Gradel arka direkte vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

31'inci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında savunma arkasına sarkan Wright topla buluştu. Wright'ın şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Antalyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

75'inci dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ulvestad'ın sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-10-31 22:01:27



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