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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından

DHA

Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından


Rıza Çalımbay: Bu mağlubiyeti hak ettik
Groenendijk: Çok iyi bir galibiyet aldık
Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beni de şok eden bir sonuç oldu. Arkadaşlarımız, isteğimiz şekilde oynamadılar. Malesef bu gün istediğimizi sahaya yansıtamadık. Onun içinde bu mağlubiyeti hak ettik" dedi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise "Kendi futbolumuzu yansıtmaya çalıştık ve rakibe de önlem aldık. Çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri gibi bir mücadele olmadığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Beni de şok eden bir sonuç oldu. Arkadaşlarımız, isteğimiz şekilde oynamadılar. Ne sahada çalıştığımızı, ne soyunma odasında konuştuğumuzu, ne de maç konuşmasını, hiçbirini sahaya yansıtamadılar. Bu sezon oynadığımız en kötü futboldu. Burada galibiyeti ya da beraberliği hak edecek hiç bir şey yapamadık. Biz bu değiliz. Oyuncularım da bu değil. Biz daha iyi oynayan bir takımız. Bundan 3 gün önce de bunu gösterdik. Güzel bir futbol oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Aynı arkadaşlar, aynı oyuncular oynadı. Ama maalesef bugün istediğimizi sahaya yansıtamadık. Onun içinde bu mağlubiyeti hak ettik" diye konuştu. 
GROENENDIJK: ÇOK İYİ BİR GALİBİYET ALDIK
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise takım olarak defansta iyi bir duruş sergilediklerini belirterek, "Ancak öndeki üçlüye ayrı bir paragraf açacağım, çok iyi mücadele ettiler. Kendilerinden istediğimiz takım defansı anlamında bütün unsurları harfiyen yerine getirip takım defansına çok katkı sağladılar. Haji Wright yine gol attı ve golle katkı sağladı. Takım defansını rahatlatan oyun sergiledi ve 8 gole ulaştı. Kendisini tebrik ediyorum. Kendi açımızdan bakacak olursak üst üste iki galibiyetLE iyi bir ivme yakaladık. Deplasman galibiyetini çok iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz. İyi ivmeyi önümüzdeki Karagümrük maçına yansıtıp sahadan 3 puanla ayrılmak hedefindeyiz. Kendi futbolumuzu yansıtmaya çalıştık ve rakibe de önlem aldık. Çok iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
-Alfons Groenendijk'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2022-10-31 23:09:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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