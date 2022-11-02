İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu

DHA

İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 7 yıl önce muayeneye gittiği hastanede tüm organlarının ters olduğunu öğrenen, 3 çocuk sahibi Nafia Koç (54), safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Safra kesesi rahatsızlığının, dünyada iç organları ters olanlardan bugüne kadar 80'inde görüldüğünü belirten genel cerrahi uzmanı Gündüz Akgöl, "Ameliyat öncesinde literatürü taradık. Organ tersliği 30 bin kişide bir görülen çok ender durum. Bu hastalarda safra kesesi taşı olması durumu da çok nadir. Ameliyat bizi zorladı ama başarılı geçti" dedi.
Sivas merkeze bağlı Budaklı köyünde yaşayan Nafia Koç, 2015 yılında muayene için gittiği hastanede iç organlarının ters yerleşimli olduğunu öğrendi. Bu zamana kadar organlarının ters yerleşimli olmasından endişe duymayan Koç, 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle Numune Hastanesi'ne başvurdu. Safra kesesinde taş olduğu belirlenen Nafia Koç için ameliyata karar verildi. Koç, genel cerrahi uzmanı Dr. Gündüz Akgöl ve Dr. Tarık Recep Kantarcı tarafından ameliyat edildi. Cerrahların ameliyat öncesinde yaptığı literatür taramasında Koç´un, dünyada ters organlı safra kesesi ameliyatı olan 81´inci kişi olduğu belirlendi. Nadir görülen durum için endişe eden hastanın ameliyatı ise başarılı geçti.
'30 BİN KİŞİDE BİR GÖRÜLÜYOR'
Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Gündüz Akgöl, "Hastamızın özel bir durumu vardı. Doğuştan göğüs ve karın içindeki organların tamamen ters yönde yerleşimliydi. Normal insanlarda kalp solda olur ama bu hastamızda sağda. Karaciğer ve safra kesesinin sağda yerleşimli olması lazım. Bizim hastamızda sol tarafta. Dalak ise solda olması gerekirken sağda. Hastamız bu durumunu daha önceki yapılan tetkiklerde saptandığı için biliyordu. Bu hastamız safra kesesinde taşa bağlı karın ağrısı şikayetleriyle bize başvurdu. Safra kesesinde taş olması nedeniyle ameliyat planladık. Ameliyat hazırlıkları sırasında literatürü taradık. Bu organ tersliği durumu yaklaşık 30 bin kişide bir görülen çok ender bir durum. Bu hastalarda safra kesesi taşı olması da çok nadir görülen bir durum. Yine literatürü taradığımda 80 tane organları ters hastaya kapalı safra kesesi ameliyatı yapılmış. Bugüne kadar dünya genelinde yayına geçen 80 tane hasta görülüyor. 2014 yılında bu ameliyattan bir tane daha yapmıştık. O zamanlar yayınlanan 40 hasta vardı. Son 8 yılda bu literatüre 40 hasta daha girmiş. Bizim hastamızda bu aşamada 81´inci oluyor. Bu hastamızın organları ters olduğu için şimdiye kadar yaptığımız tüm ameliyatlardan farklı olarak kapalı ameliyatta aletlerin yerleri değişti. Kullandığımız cihazların konumları biraz bizi zorladı. Çünkü sağ elimizle yaptığımız işi bu sefer sol elimizle yapmamız gerekti ve pozisyonlarda farklılıklar oldu. Bu açıdan ameliyatı kapalı yapmak önemliydi. Tecrübelerimizde bu ameliyatı hallettik. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde bitirdik" diye konuştu.
'BAŞTA KORKU YAŞADIM'
Operasyonun güzel geçtiğini ve durumdan memnun olduğunu belirten Nafia Koç ise "Başta bir korku yaşadım ve heyecanlandım. Organlarım ters olmasına rağmen bugüne kadar normal bir şekilde yaşadım. Safra kesesinden dolayı bir şikayetim oluştu. Gündüz hocama teşekkür ederim. Dünyada benim gibi çok az insan varmış" dedi. 
Raşit Koç (55) da ilk başta zor ameliyat olacağını öğrendikleri için endişelendiklerini anlatarak, "2015 yılında gittiğimiz bir hastanede eşimin organlarının ters olduğunu öğrenmiştik. Eşimin organlarının ters olmasından dolayı ameliyatın zor olacağını söylediler. Başta ister istemez organları ters olduğu için bir endişe duyduk. Ameliyatı oldu ve şu an çok çok iyi. Hocamıza, ekibine ve personele çok teşekkür ederiz. Bizim durumla ilgili bir bilgimiz olmadığı için doktorlarımız ne dediyse güvendik. Onların söyledikleri bizi rahatlattı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2022-11-02 11:42:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta MTA'nın gezici müzesi öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Sivas'ta MTA'nın gezici müzesi öğrencilerle buluştu
Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada bir öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada bir öğrenci ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki uzman çavuş öldü, 3 ...
Sivasspor, Slavia Prag maçı için Çekya'ya gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Slavia Prag maçı için Çekya'ya gitti
Sivasspor, Avrupa arenasında 28. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Avrupa arenasında 28. maçına çıkacak
Sivasspor'un ligde puan kayıpları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'un ligde puan kayıpları sürüyor
Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - Antalyaspor: 0-2
YEREL HABERLER Sivasspor - Antalyaspor: 0-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivas'ta doğa tutkunları Demiryazı Ormanları'nın güzelliklerini keşfetti
YEREL HABERLER Sivas'ta doğa tutkunları Demiryazı Ormanları'nın ...
Erzincan Emniyet Müdürü Kurt'un acı günü
YEREL HABERLER Erzincan Emniyet Müdürü Kurt'un acı günü
Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ...
Su sorunu yaşayan Sivas'ta kurumlara "su tasarruf aparatı" dağıtılıyor
YEREL HABERLER Su sorunu yaşayan Sivas'ta kurumlara "su tasarruf ...
Sivaslı ev kadınları Aile Destek Merkezi'nde sosyalleşip meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Sivaslı ev kadınları Aile Destek Merkezi'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.